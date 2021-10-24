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حنان مطاوع تبدأ تصوير مسلسل "وش تالت"

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 12:19 ص
حنان مطاوع
حنان مطاوع
أروي حمدي
بدأت الفنانة حنان مطاوع، تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد الذي يحمل أسم "وش تالت" وهو من تأليف محمد على، إخراج معتز حسام، الذي تدور أحداث في 15 حلقة.

وتخوض حنان مطاوع تجربة البطولة فى "وش تالت" بعد توقف مسلسلها الذي يحمل أسم "ورد" الذى صورت منه عددا من المشاهد العام الماضى، وهو تأليف فتحى الجندى وإخراج شادى أبو شادى، وهو من بطولة نضال الشافعى، مى كساب، محمد عز، تيام مصطفى قمر، سارة الشامى، أحمد صيام، عايدة رياض وعدد آخر من الفنانين.



يذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "القاهرة كابول" وهو من بطولة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، ومن إخراج حسام على، تأليف عيد الرحيم كمال.

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مسلسل وش تالت مسلسل القاهرة كابول حنان مطاوي الفجر الفني

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