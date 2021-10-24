استشاري حالات حرجة بلندن يكشف تفاصيل عن المتحور الجديد لكورونا (فيديو)

قال حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إن المتحور الجديد الذي ظهر في بريطانيا هو متحور "دلتا بلس" وهو متحور فرعي من متحور دلتا، مشيرًا إلى أن سرعته تزيد عن متحور دلتا بـ10% فقط ولا يختلف خصائصه عن متحور دلتا.





وأضاف "سليمان"، في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم السبت، أن متحور دلتا بلس لا يختلف في خصائصه عن متحور دلتا باستثناء الشوكة البروتينية له وحتى الآن التصريحات والمعلومات المتوفرة تشير إلى أنه ليس السبب في الزيادة المطردة في أعداد الحالات.





وأشار، إلى أن إصابات كورونا في بريطانيا يشكل فيها متحور دلتا نسبة ما يزيد عن 99% من الحالات الموجودة، فيما تمثل نسبة إصابات متحور دلتا بلس ما بين 6 إلى 10%، مؤكدًا أن لا يوجد هناك دليل على أن المتحور الجديد هو سبب ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا.





وأوضح الاستشاري، أن رفع الإغلاق بشكل كامل في بريطانيا وعدم ارتداء الكمامة من الأسباب التي ساهمت في ارتفاع إصابات كورونا، لافتًا إلى أن دخول فصل الشتاء سيهم في ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا الفترة المقبلة.



