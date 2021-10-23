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وزير الري: مليون أسرة مصرية ستتضرر من تخزين إثيوبيا للمياه (فيديو)

السبت 23/أكتوبر/2021 - 11:22 م
الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري
الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري
داليا الحسين
قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه يتم العمل على تنمية لمواجهة الزيادة السكانية في الأراضي الجديدة، لافتا إلى أنه جاري العمل على إحداث تنمية صناعية وعمرانية وبنية تحتية في المشروعات الجديدة، ويتم إعادة استخدام المياه كمدخل أساسي، كما يتم خلط المياه الجوفية مع معالجتها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد،" أنه لا يتم استخدام مياه نهر النيل في الأراضي الجديدة، فيما يتم استخدام المياه الجوفية أو التحلية أو إعادة استخدام في الأراضي الجديدة.

وكشف الدكتور محمد عبد العاطي أن تبطين الترع تبلغ تكلفتها 80 مليار جنيه وتساهم في حل المشاكل للفلاحين، موضحا أن مليون أسرة مصرية ستتضرر من مليار متر مكعب مياه ستخزنه إثيوبيا.

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