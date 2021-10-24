وزير الري: الفلاحون كانوا بيتخانقوا بسبب نقص المياه في 2016 (فيديو)

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن نصيب الفرد في مصر من المياه حاليا 500 متر مكعب ومن 10 سنين كان 800 متر ومن 20 سنة كان 1000 متر.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه إذا استمرت الزيادة السكانية حتى عام 2030 بهذا المعدل سيكون نصيب الفرد أقل من نصف الكمية الحالية.





وأكد وزير الري أن مصر تقوم ببناء المحطات ويتم الاستعداد لأي احتمالات مستقبلية، مشددا على مصر قادرة على مواجهة الزيادة السكانية بالوعي.





وتابع وزير الري أن المشروعات التي نفذت التوفير المياه منذ 2014 أنقذت مصر من مشاكل كثيرة، وفي عام 2016 كان الفلاحون "بيتخانقوا لأن أرضهم بايرة ومش عارفين يزرعوا لنقص المياه".



