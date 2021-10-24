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وزير الري: الفلاحون كانوا بيتخانقوا بسبب نقص المياه في 2016 (فيديو)

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 05:43 ص
الدكتور محمد عبد العاطي
الدكتور محمد عبد العاطي
داليا الحسين
قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن نصيب الفرد في مصر من المياه حاليا 500 متر مكعب ومن 10 سنين كان 800 متر ومن 20 سنة كان 1000 متر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه إذا استمرت الزيادة السكانية حتى عام 2030 بهذا المعدل سيكون نصيب الفرد أقل من نصف الكمية الحالية.

وأكد وزير الري أن مصر تقوم ببناء المحطات ويتم الاستعداد لأي احتمالات مستقبلية، مشددا على مصر قادرة على مواجهة الزيادة السكانية بالوعي.

وتابع وزير الري أن المشروعات التي نفذت التوفير المياه منذ 2014 أنقذت مصر من مشاكل كثيرة، وفي عام 2016 كان الفلاحون "بيتخانقوا لأن أرضهم بايرة ومش عارفين يزرعوا لنقص المياه".

وشدد عبد العاطي أن الدولة نجحت في حل مشكلة المياه للفلاحين وبدأوا يحققوا المكاسب، وكان في الماضي "بتيجي" أتوبيسات مظاهرات بسبب المياه، موضحا أنه كان هناك قصور كدولة وكان هناك تخوف للاعتراف بوجود مشاكل ولكن حاليا يتم مصارحة المواطنين واللذين يعملوا على مساعدتنا لحل الأزمة.

الكلمات المفتاحية

وزير الري بوابة الفجر المياه الفلاحين الفجر الزراعة

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