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وزير الري: المنطقة المحظورة بجزيرة الوراق سيتم إزالة أي مباني بها (فيديو)

السبت 23/أكتوبر/2021 - 11:26 م
جزيرة الوراق
جزيرة الوراق
داليا الحسين
قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن المنطقة المحظورة بجزيرة الوراق يتم إزالة أي مباني تقام بها وتابعة للوزارة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أي مخالفات يتم رصدها في أي منطقة محظورة على النيل يتم إزالتها.

وأشار وزير الري إلى أن التعديات علي نهر النيل مرفوضه، مؤكدا أن التعديات على نهر النيل أمن قومي.

واستطرد أنه لا يوجد لدينا استعداد لموت أي إنسان بسبب التعدي علي الحقوق، كما حدث في وفاة عدد من الأشخاص خلال بناءهم على مخرات السيول.

وحول حجم التحديات قال الدكتور محمد عبد العاطي أنها تبلغ في رشيد بلغت 3600 مخالفة وفي دمياط 1000، موضحا أن أكثر الأماكن التي بها تعديات في فرعي رشيد ودمياط.

وشدد الدكتور محمد عبد العاطي أنه يتم العمل على كل منافع الري على مستوي الجمهورية لإزالة التعديات، مؤكدا أنه لا يوجد تعسف في الإزلالات.

الكلمات المفتاحية

نهر النيل جيزة الوراق التعديات على النيل اخبار مصر

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