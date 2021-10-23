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ننشر جدول مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول السعودية

السبت 23/أكتوبر/2021 - 11:21 م
اختبارات الفصل الدراسي الأول السعودية
اختبارات الفصل الدراسي الأول السعودية
يبحث العديد من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، عبر المحرك العالمي جوجل، عن جدول مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول السعودية، بعد نشر وزارة التعليم بالسعودية التقويم الدراسي 1441هـ - 2021، موضحة فيه مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول والثاني لجميع الصفوف الدراسية.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، جدول مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول السعودية، بعد اعتماده من مجلس الوزراء بالمملكة، وذلك في السطور التالية:

جدول مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول السعودية

بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 29/08/2021

إجازة اليوم الوطني 22/09/2021

إجازة نهاية أسبوع مطولة 17/10/2021

إجازة نهاية أسبوع مطولة 04/11/2021

بداية إجازة الفصل الدراسي الأول 25/11/2021

بداية الدراسة للطلاب بالفصل الدراسي الثاني 05/12/2021

إجازة نهاية أسبوع مطولة 19/12/2021

إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 06/01/2022

بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 16/01/2022

إجازة نهاية أسبوع مطولة 02/02/2022

إجازة نهاية أسبوع مطولة 23/02/2022

بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني 10/03/2022

بداية الفصل الدراسي الثالث 20/03/2022

بداية إجازة عيد الفطر 25/04/2022

بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 08/05/2022

إجازة نهاية أسبوع مطولة 25/05/2022

إجازة نهاية أسبوع مطولة 15/06/2022

بداية إجازة نهاية العام الدراسي 30/06/2022

واعتمدت المملكة العربية السعودية، هذا العام، 3 فصول بدلا من فصلين، وبالتالي يكون مقرر على الطالب إجراء 3 اختبارات نهائية؛ تبدأ وفق التقويم الدراسي 19 ديسمبر 2021، على أن يتم تحديد مواعيد باقي الاختبارات تباعًا، وفقًا للحالة العامة بالمملكة السعودية وقتها.

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