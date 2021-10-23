ننشر جدول مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول السعودية

العديد من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، عبر المحرك العالمي جوجل، عن جدول مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول السعودية، بعد نشر وزارة التعليم بالسعودية التقويم الدراسي 1441هـ - 2021، موضحة فيه مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول والثاني لجميع الصفوف الدراسية.





وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، جدول مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول السعودية، بعد اعتماده من مجلس الوزراء بالمملكة، وذلك في السطور التالية:





جدول مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول السعودية





بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 29/08/2021





إجازة اليوم الوطني 22/09/2021





إجازة نهاية أسبوع مطولة 17/10/2021





إجازة نهاية أسبوع مطولة 04/11/2021





بداية إجازة الفصل الدراسي الأول 25/11/2021





بداية الدراسة للطلاب بالفصل الدراسي الثاني 05/12/2021





إجازة نهاية أسبوع مطولة 19/12/2021





إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 06/01/2022





بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 16/01/2022





إجازة نهاية أسبوع مطولة 02/02/2022





إجازة نهاية أسبوع مطولة 23/02/2022





بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني 10/03/2022





بداية الفصل الدراسي الثالث 20/03/2022





بداية إجازة عيد الفطر 25/04/2022





بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 08/05/2022





إجازة نهاية أسبوع مطولة 25/05/2022





إجازة نهاية أسبوع مطولة 15/06/2022





بداية إجازة نهاية العام الدراسي 30/06/2022





واعتمدت المملكة العربية السعودية، هذا العام، 3 فصول بدلا من فصلين، وبالتالي يكون مقرر على الطالب إجراء 3 اختبارات نهائية؛ تبدأ وفق التقويم الدراسي 19 ديسمبر 2021، على أن يتم تحديد مواعيد باقي الاختبارات تباعًا، وفقًا للحالة العامة بالمملكة السعودية وقتها.

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