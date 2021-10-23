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في مباراة دراماتيكية.. ميلان يهزم بولونيا المنقوص 4-2

السبت 23/أكتوبر/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
وكالات
هز زلاتان إبراهيموفيتش شباك منافسه وفريقه ليفوز ميلان 4-2 على تسعة لاعبين من بولونيا ويتقدم لصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وبدا ميلان في طريقه لفوز سهل بعدما افتتح رفائيل لياو التسجيل له في الدقيقة 16 وبعد أربع دقائق تلقى بولونيا ضربة أخرى بطرد آداما سوماورو إذ أعاق رادي كرونيتش المنفرد.

وأضاف القائد دافيدي كالابريا الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 35 لكن إبراهيموفيتش، الذي شارك في التشكيلة الأساسية لأول مرة هذا الموسم، هز شباك فريقه بالخطأ بعد أربع دقائق من الاستراحة.

وأكمل بولونيا انتفاضته بإدراك التعادل عبر موسى بارو في الدقيقة 52 قبل أن يُطرد زميله روبرتو سوريانو لتدخل عنيف عند مرور ساعة من اللعب.

وبدا صاحب الأرض في طريقه لخطف التعادل إلى أن أعاد إسماعيل بناصر التقدم لميلان قبل ست دقائق من النهاية واختتم إبراهيموفيتش، البالغ عمره 40 عاما، الأهداف في الدقيقة الأخيرة.

وحقق ميلان فوزه الخامس على التوالي في الدوري ليرفع رصيده إلى 25 نقطة ويقفز للصدارة متقدما بنقطة واحدة على نابولي الذي يواجه روما رابع الترتيب غدا الأحد. وبقي بولونيا في المركز التاسع.

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