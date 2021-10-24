خبيرة إتيكيت: هذه مدة مكالمة التليفون مع صديق المرأة في العمل (فيديو)

قالت هند المؤيد، خبيرة الإتيكيت، إن المرأة تستطيع أن تحدد المساحة الآمنة في مكالمة التليفون من خلال اختيار الألفاظ، ونبرة الصوت، مشددة على أن مكالمات التليفون بين صديق المرأة في العمل لا يجب أن تزيد على دقيقة، وليس من اللطيف الحديث مع الزميل في العمل بعد انتهاء توقيت العمل.



وتابعت "المؤيد"، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الزوج إذا كان يتضايق من حديث الزوجة مع صديق العمل في التليفون، فعلى الزوجة أن تفهم صديقها في العمل هذا الأمر، وتطلب منه إرسال رسائل العمل على الإيميل.



ولفتت إلى أن مدة إرسال رسالة خاصة بالعمل من خلال الهاتف أمر ممكن خلال دقيقه، وأكثر من هذا يعتبر "رغي"، ولا يمت للعمل بشيء.

