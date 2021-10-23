وزير خارجية موريتانيا يتجه لرواندا للمشاركة بالقمة الإفريقية الأوروبية

توجه وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم، إلى روندا للمشاركة في قمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي.





وذكرت وزارة الخارجية الموريتاني- في بيان اليوم- أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيشارك في كيجالي في القمة الإفريقية الأوروبية، يرافقه كل من السفير عبدالله الكبد، سفير موريتانيا في بروكسل وخدجة بنت امبارك فال سفيرة موريتانيا لدى الاتحاد الإفريقي، وفاتو بنت حم مديرة الاتحاد الأوروبي في الخارجية.



