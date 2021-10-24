محافظ الجيزة يعلن بشرى سارة لـ أهالي شارع الهرم (فيديو)

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن غلق شارع الهرم بسبب أعمال تنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق ليس جديدا، وكان لابد من إيجاد حل لغلق الشارع، حيث تم التوجيه بإنشاء محور محمد أنور السادات.





وأشار "راشد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن المحافظة انتهت من إنشاء المحور بالتنسيق مع الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان، وأصبح محور محمد أنور السادات بديلا لشارع الهرم وبعرض 40 مترا وطول 6 كيلو متر.





وأضاف، أن المحور يعمل حاليا بكامل طاقته، وفي خلال شهرين سيتم الانتهاء من محور الفريق كمال عامر للتغلب على الاختناقات المرورية بميدان الجيزة.





وأوضح أنه تم رفع كفاءة كل الشوارع والمحاور التي تربط بين شارع الهرم ومحور محمد انور السادات وشارع فيصل.



