Advertisements

محافظ الجيزة يعلن بشرى سارة لـ أهالي شارع الهرم (فيديو)

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 02:42 ص
شارع الهرم
شارع الهرم
هدى عبدالرازق
قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن غلق شارع الهرم بسبب أعمال تنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق ليس جديدا، وكان لابد من إيجاد حل لغلق الشارع، حيث تم التوجيه بإنشاء محور محمد أنور السادات.

وأشار "راشد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن المحافظة انتهت من إنشاء المحور بالتنسيق مع الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان، وأصبح محور محمد أنور السادات بديلا لشارع الهرم وبعرض 40 مترا وطول 6 كيلو متر.

وأضاف، أن المحور يعمل حاليا بكامل طاقته، وفي خلال شهرين سيتم الانتهاء من محور الفريق كمال عامر للتغلب على الاختناقات المرورية بميدان الجيزة.

وأوضح أنه تم رفع كفاءة كل الشوارع والمحاور التي تربط بين شارع الهرم ومحور محمد انور السادات وشارع فيصل.

وعن زحام شارع فيصل الأيام الماضية، عقب محافظ الجيزة، "يمكن الناس مأخدتش بالها أننا أعلنا عن وجود محور بديل وأن هناك تحويلات مرورية فتوجهوا لشارع فيصل".

الكلمات المفتاحية

شارع الهرم الجيزة أم بي سي أحمد رأشد

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الري يوجه رسالة هامة إلى الأثيوبيين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلى يستعد لخطف حارس الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

وسط عدة مفاجأت.. أنشيلوتي يستقر على تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة في الليجا

منذ ساعة و 28 دقيقة

كومان يحدد ثلاثي الهجوم في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

قائمة الغائبين عن مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا يوجه صدمة كبرى لبيريز قبل الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يوم

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 4 ساعات

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

منذ حوالي 12 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

09:32 م

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

08:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements