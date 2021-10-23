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هاني سعيد: مباراة عزام كانت صعبة لهذه الأسباب

السبت 23/أكتوبر/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
محمد زويد
قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إن مباراة عزام كانت صعبة للغاية واللقاء ظل حتى اللحظة الأخيرة غير محسوم في ظل التقدم بهدف وحيد، مشيرا إلى أن التوتر من النتيجة كان السبب في ضياع الكثير من الفرص السهلة.

شدد على أن الفريق يفتقد لجهود عناصر عديدة ومميزة من الصفقات الجديدة وكذلك بسبب الغيابات للإصابات وعودتهم ستساهم في ظهور الفريق بمستواه المعهود والصورة المميزة، ومع توالي المباريات سيظهر بيراميدز بأفضل صورة ممكنة.

أوضح أنه كان من الضروري تحقيق الفوز والتقدم خطوة في البطولة القارية والفوز مهم لأنه يمنح اللاعبين القوة ومع توالي اللقاءات سيظهر التجانس المطلوب ويظهر المستوى الحقيقي.

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