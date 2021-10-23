سواريز يحسم مستقبله مع أتلتيكو مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأوروجواياني لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد الإسباني حسم قراره بشأن تجديد عقده في الفترة المقبلة.





وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن عقد النجم الأوروجواياني البارع البالغ من العمر 34 عاماً ينتهي في الصيف المقبل، حيث كان قد تعاقد مع الروخيبلانكوس لمدة موسمين قادماً من برشلونة الإسباني في صيف 2020.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن سواريز يرغب في تجديد عقده مع أتلتيكو مدريد لأن النجم الأوروجواياني لا زال يرى نفسه قادر على اللعب في أعلى مستوى.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن نادي العاصمة الإسبانية يُفضل الانتظار ليرى كيف ينتهي الموسم الحالي ثم يتخذ القرار المناسب بشأن مستقبل سواريز.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن سواريز شارك حتى الآن مع أتلتيكو مدريد في 49 مباراة، سجل خلالها 26 هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة وكانت له مساهمة مهمة في التتويج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي.



