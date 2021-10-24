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هالاند يحسم مصير ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 12:01 ص
هالاند وليفاندوفسكي
هالاند وليفاندوفسكي
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني وضع البولندي ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني في حالة استعداد بشأن سوق الانتقالات في الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن مستقبل ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ متوقف على تحركات النادي البافاري نحو التعاقد مع هالاند في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بروسيا دورتموند بدأ التفكير في بيع هالاند في الصيف المقبل وسط اهتمام كبير من ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ من أجل التعاقد مع النجم النرويجي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن بايرن ميونيخ يترقب إشارة من هالاند لبدء عملية التفاوض مع دورتموند من أجل التعاقد معه وهو ما آثار غضب ليفاندوفسكي في الفترة الأخيرة بعد علمه ببحث النادي عن مهاجم بديل له.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يرصد من بعيد موقف بايرن ميونيخ في صفقة هالاند، حيث يتطلع فلورنتينو بيريز رئيس الملكي للتعاقد معه هو الآخر بالإضافة إلى التعاقد مع كيليان مبابي عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي لتكوين شراكة هجومية قوية في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع هالاند ولكن إذا انضم النجم النرويجي إلى بايرن ميونيخ فإن بيريز قد يتجه للتعاقد مع ليفاندوفسكي والذي سيكون وقتها رحل عن بايرن ميونيخ وذلك لعدم رغبته في لعب دور المهاجم البديل ووقتها قد يفكر النجم البولندي في عرض ريال مدريد.

الكلمات المفتاحية

هالاند ليفاندوفسكي دورتموند ‏بايرن ميونيخ

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