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مهندسة: تغير الديكور أمر ممكن من خلال الورد أو اللوحات الفنية (فيديو)

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 08:29 ص
الخبيرة
الخبيرة
قالت المهندسة لمياء صلاح، مهندسة الديكور، إن تغير الديكور أمر ممكن من خلال الورد، أو بعض اللوحات الفنية، وهذا الأمر ليس له علاقة بمساحة المنزل، وإذا كانت مساحة المنزل ضيقة، فلا ينبغي الاتجاه إلى الألوان الغامقة، والاتجاه إلى الألوان الفاتحة قدر الإمكان.

وتابعت "صلاح"، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن ورق الحائط موضة خلال هذا العام، ولا ينبغي إجراء المنزل كله بورق الحائط، فمن الممكن إجراء حائط واحد، مشيرة إلى أن وضع المرآة بكثرة في المنزل، يزيد من مساحة المنازل الضيقة إلى حد كبير.


وشددت على ضرورة استغلال المساحات، خاصة في المنازل الضيقة، مشيرة إلى أن هناك إمكانية لاستخدام أكثر من لون في المنازل، ويؤدي إلى راحة العين بصورة كبيرة.

الكلمات المفتاحية

مهندسة ديكور ديكور المنزل الديكور

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