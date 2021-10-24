المواجهة المُرتقبة.. موعد مباراة مصر والجزائر في بطولة كأس العرب بقطر





يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم منافسات بطولة كأس العرب خلال شهر ديسمبر المقبل حيث يواجه الفراعنة منافسا شرسا هو المنتخب الجزائري.





موعد مباراة منتخب مصر ضد الجزائر في كأس العرب





ويواجه المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش نظيره الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة منتخب مصر ضد الجزائر ضمن إطار منافسات بطولة كأس العرب، مساء يوم 7 ديسمبر عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت غرينتش.





وفي سياق آخر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة أنغولا ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022" مطلع نوفمبر المقبل.