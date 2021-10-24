"اتحاد الصناعات" يكشف أسباب ارتفاعات سعر السكر





وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون أي"، أن جزء أخر من الأسباب التي تؤدي لارتفاع أسعار السكر قيام بعض التجار بالتخزين وهذا موجود في كل الأسواق وليس في مصر فقط.





وأشار إلى أن كل الصناعات التي تستهلك السكر في إنتاجاها سوف تستفيد من المبادرة والاتفاق بين اتحاد الصناعات مع وزارة التموين والذي يقتضي بتحديد سعر سكر ثابت.





وأوضح أن الشركات المتقدمة للحصول على حصص سكر سيتم فحص طلباتها وتنسق وزارة التموين مع الشركات التابعة كيفية حصولها على الحصة، قائلا: "الشركات المنتجة للحلوى والمربات والعصائر تختلف في استهلاكها للسكر بحسب طاقتها الإنتاجية.. الشركة بتقدم الطلب والوزارة بتنظره وفقا لرؤيتها".





قال محمد فوزي، رئيس شعبة السكر والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الارتفاعات التي شهدها كيلو السكر محليا بنسب متفاوتة يعود في جزء منه للزيادة التي طرأت في البورصات العالمية بأسعار السكر بسبب أزمة الطاقة خلال الفترة الماضية