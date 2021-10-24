Advertisements

"اتحاد الصناعات" يكشف أسباب ارتفاعات سعر السكر

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 08:30 ص
سكر
سكر
أشرقت حفني
قال محمد فوزي، رئيس شعبة السكر والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الارتفاعات التي شهدها كيلو السكر محليا بنسب متفاوتة يعود في جزء منه للزيادة التي طرأت في البورصات العالمية بأسعار السكر بسبب أزمة الطاقة خلال الفترة الماضية

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون أي"، أن جزء أخر من الأسباب التي تؤدي لارتفاع أسعار السكر قيام بعض التجار بالتخزين وهذا موجود في كل الأسواق وليس في مصر فقط.

وأشار إلى أن كل الصناعات التي تستهلك السكر في إنتاجاها سوف تستفيد من المبادرة والاتفاق بين اتحاد الصناعات مع وزارة التموين والذي يقتضي بتحديد سعر سكر ثابت.

وأوضح أن الشركات المتقدمة للحصول على حصص سكر سيتم فحص طلباتها وتنسق وزارة التموين مع الشركات التابعة كيفية حصولها على الحصة، قائلا: "الشركات المنتجة للحلوى والمربات والعصائر تختلف في استهلاكها للسكر بحسب طاقتها الإنتاجية.. الشركة بتقدم الطلب والوزارة بتنظره وفقا لرؤيتها".

الكلمات المفتاحية

سعر السكر السكر ارتفاع سعر السكر اتحاد الصناعات

أخبار تهمك

مفاجآت غير متوقعة.. كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد في الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلى يستعد لخطف حارس الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

منذ حوالي 14 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد على "نايل سات" اليوم الأحد في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يوم

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

منذ حوالي 17 ساعة

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 9 ساعات

الحالة الوحيدة التي تمنع الأهلي والزمالك من الوقوع في مجموعة واحدة بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبد العال يهاجم موسيماني من جديد

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. تعرف على مُعلق مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

زيدان يوضح موقفه من تدريب مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الدلتا للسكر": التعاقد على زراعة 112 ألف فدان بنجر للموسم المقبل

توجهًا لكفر الشيخ.. وزير التموين يفتتح أعمال تطوير مصنع الدلتا للسكر غدًا

اليوم.. وزير التموين يفتتح أعمال تطوير مصنع الدلتا للسكر بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير التموين لافتتاح أعمال تطوير مصنع الدلتا للسكر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد على "نايل سات" اليوم الأحد في الليجا

05:00 ص

مفاجآت غير متوقعة.. كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد في الليجا

06:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements