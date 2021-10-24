البيئة تكشف علاقة البراكين الخاملة في مصر وتأثرها ببركان لابالما (فيديو)

علق علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، على ما تردد بشأن أن يكون لبركان لابالما تأثير على مصر، مؤكدًا أن البراكين الخاملة في مصر لن تتأثر ببركان لابالما.





وقال "أبو سنة"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم السبت، إن مصر تبعد أكثر من 4500 كيلو متر عن بركان لابالما، موضحًا أن تأثير غازات البركان ضعيفة جدا على مصر.





وأضاف، أن تأثير غازات بركان لابالما على مصر 1 في الألف، ولذلك التأثير ضعيف جدا على مصر وغير ملموس، لافتًا إلى أن جهاز شئون البيئة يرصد الملوثات في كل محافظات الجمهورية، وتم إصدار بيان للتأكيد على أن المعلومات المنتشرة على السوشيال ميديا والمتعلقة بتأثير البركان على مصر غير صحيحة.





وتابع: "حتى لو حصل أمطار وخدت تلك النسبة الضعيفة جدا وسقط على الأرض في مصر برضو مش هيكون ليها تأثير علينا تماما، ولو ظهر أي تأثير هنعلن ده بكل شفافية"، مستطردًا :"أطمئن المواطنين أننا لسنا داخل نطاق الزلالزل أو تأثير البراكين".