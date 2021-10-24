ياسر الرفاعي يكشف للفجر الفني تفاصيل دوره في "القاتل الذي أحبني"

كشف الفنان ياسر الرفاعي، تفاصيل دوره في مسلسل "القاتل الذي أحبني"، مشيرًا أنه يجسد دور قهوجي يدعي "دقه" وهو شخص محبوب من الجميع داخل الحارة وتربطه علاقة بأبطال العمل.



وقال الرفاعي، للفجر الفني، إن ترشيحه جاء عن طريق الكاستينغ دايركتور من ياسمين عادل.



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي ويشارك في المسلسل نخبة من النجوم من بينهم سهير رمزي، محمد جمعة، أحمد فؤاد سليم، صلاح عبدالله، لقاء سويدان وغيرهم نخبة من الفنانين تأليف صلاح العربى ومن إخراج عمرو عابدين