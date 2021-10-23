Advertisements

رسميا..إستقالة المدير الفني لبروفؤاد في دوري القسم الثاني

السبت 23/أكتوبر/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي


تقدم محمد ياسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد بإستقالته من قيادة الفريق البورسعيدي مكتفيا بتلك الفترة التي قضاها بدوري القسم الثاني .

وكان ياسين قد قاد بورفؤاد للصعود من القسم الثالث للقسم الثاني وشارك مع الفريق في أربعة جولات بالمحموعة الثانية للموسم الحالي من دوري القسم الثاني .

وخاض بورفؤاد أربعة جولات حقق خلالهم تعادل وحيد أمام نظيره فريق السكة الحديد بهدف لكل منها ثم خسر من بتروجت بهدفين دون مقابل ومن وادي دجلة برباعية نظيفه كما خسر مؤخرا على ملعبه من منتخب السويس، بهدف نظيف .

ويستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة فريق القناة خارج ملعبة يوم الجمعة المقبلة 29 من أكتوبر الحالي .

أخبار تهمك

وزير الري يوجه رسالة هامة إلى الأثيوبيين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يوم

رونالدو قبل مواجهة ليفربول: هذه مشكلة مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ 17 دقيقة

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتصدر ترتيب الأندية الإفريقية والزمالك في المركز الخامس

منذ أقل من ساعتين

المواجهة المُرتقبة.. موعد مباراة مصر والجزائر في بطولة كأس العرب بقطر

منذ أقل من ساعة

برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 8 ساعات

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة عزام بالكونفدرالية

منذ حوالي 5 ساعات

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

منذ حوالي 8 ساعات

انفراجة جديدة تقرب الأهلي من حل أزمة جونيور أجايي

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

09:32 م

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

08:32 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements