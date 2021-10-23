رسميا..إستقالة المدير الفني لبروفؤاد في دوري القسم الثاني





تقدم محمد ياسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد بإستقالته من قيادة الفريق البورسعيدي مكتفيا بتلك الفترة التي قضاها بدوري القسم الثاني .



وكان ياسين قد قاد بورفؤاد للصعود من القسم الثالث للقسم الثاني وشارك مع الفريق في أربعة جولات بالمحموعة الثانية للموسم الحالي من دوري القسم الثاني .



وخاض بورفؤاد أربعة جولات حقق خلالهم تعادل وحيد أمام نظيره فريق السكة الحديد بهدف لكل منها ثم خسر من بتروجت بهدفين دون مقابل ومن وادي دجلة برباعية نظيفه كما خسر مؤخرا على ملعبه من منتخب السويس، بهدف نظيف .



ويستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة فريق القناة خارج ملعبة يوم الجمعة المقبلة 29 من أكتوبر الحالي .