شاهد.. توجيه عاجل من السيسي إلى وزير الري بشأن المياه

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة لديها تحديًا واحدًا وهو كيفية توفير المياه لجميع المواطنين ولكل الاستخدامات وبالنوعية المطلوبة.





وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرف كل التفاصيل في مشروعات المياه وأزماتها.





وتابع، أن الرئيس السيسي، أصدر توجيها بعدم ترك أي نقطة مياه على أرض مصر إلا ويتم استخدمها مهما كانت التكلفة.





وشدد عبد العاطي أنه لن يحصل أن يتم التفريط في نقطة مياه، موجها رسالة إلى الفلاحين بضرورة الاعتماد على الري الحديث، قائلا: "في الري الحديث.. نقطة المياه تنزل في مكانها بالضبط".



