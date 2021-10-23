الجزائر تسجل 67 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الجزائر ثلاث وفيات و67 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.





وذكرت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 205 آلاف و750 إصابة بينما بلغ مجموع الوفيات 5886.





ولفت البيان إلى أن 29 ولاية جزائرية لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.





وكانت الجزائر سجلت أمس 84 إصابة جديدة بالفيروس وحالتي وفاة.



