Advertisements

التضامن تكشف مميزات البطاقة المتكاملة لذوي الهمم

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 08:40 ص
التضامن
التضامن
أشرقت حفني
قال خليل محمد خليل، مدير عام الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة، إن البطاقة المتكاملة لخدمات ذوي الهمم تعتبر جواز مرور الأشخاص ذوي الهمم لكافة الخدمات التي كفلها القانون لهم ومنها خدمات صحية وتعليمية ودمج بالتعليم وتخفيضات بالرسوم الجمركية ووسائل النقل والمواصلات ومجانية المزارات السياحية.

وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على قناة مصر الأولى، أن بطاقة الخدمات المتكاملة هي بطاقة تعريفية تمنح للشخص ذوي الهمم توضح نوع ودجرة ودشة إعاقته وتكون الوسيلة التي يمكن أن يتعامل فيها مع كل الجهات فيما بعد.

وأوضح أن ذوي الهمم يدخلون على موقع لوزارة الصحة للتسجيل لإجراء الكشف الطبي لتسجيل نوع إعاقته وبعد إجراء الكشف وفي حالة أنه مقبول يسجل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي وهناك مراكز مختلفة على مستوى أنحاء الجمهورية.

الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن وزارة التضامن التضامن

أخبار تهمك

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 22 ساعة

رضا عبد العال يهاجم موسيماني من جديد

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يوضح موقفه من تدريب مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 28 دقيقة

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يوم

مفاجأة.. تعرف على مُعلق مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلى يستعد لخطف حارس الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

منذ حوالي 14 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد على "نايل سات" اليوم الأحد في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

الحالة الوحيدة التي تمنع الأهلي والزمالك من الوقوع في مجموعة واحدة بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجآت غير متوقعة.. كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد في الليجا

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد على "نايل سات" اليوم الأحد في الليجا

05:00 ص

مفاجآت غير متوقعة.. كومان يستقر على تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد في الليجا

06:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements