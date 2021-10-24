التضامن تكشف مميزات البطاقة المتكاملة لذوي الهمم

وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على قناة مصر الأولى، أن بطاقة الخدمات المتكاملة هي بطاقة تعريفية تمنح للشخص ذوي الهمم توضح نوع ودجرة ودشة إعاقته وتكون الوسيلة التي يمكن أن يتعامل فيها مع كل الجهات فيما بعد.





وأوضح أن ذوي الهمم يدخلون على موقع لوزارة الصحة للتسجيل لإجراء الكشف الطبي لتسجيل نوع إعاقته وبعد إجراء الكشف وفي حالة أنه مقبول يسجل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي وهناك مراكز مختلفة على مستوى أنحاء الجمهورية.



قال خليل محمد خليل، مدير عام الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة، إن البطاقة المتكاملة لخدمات ذوي الهمم تعتبر جواز مرور الأشخاص ذوي الهمم لكافة الخدمات التي كفلها القانون لهم ومنها خدمات صحية وتعليمية ودمج بالتعليم وتخفيضات بالرسوم الجمركية ووسائل النقل والمواصلات ومجانية المزارات السياحية.