شاهد.. عمرو أديب: نحات مصري له ملاحظات على تمثال محمد صلاح

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مباراة "مانشستر يونايتد – ليفربول" غدا ستكون عنيفة جدا، مضيفا: "مكنتش أتخيل في يوم من الأيام أني هحط اسم لاعب مصري أمام كريستيانو رونالدو".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنهم يتحدثون عن المواجهة بين صلاح ورونالدو خلال المباراة "راس براس"، لافتا إلى أن محمد صلاح من أحسن لاعبي العالم.



