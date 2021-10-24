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شاهد.. عمرو أديب: نحات مصري له ملاحظات على تمثال محمد صلاح

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:49 ص
النجم محمد صلاح
النجم محمد صلاح
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن مباراة "مانشستر يونايتد – ليفربول" غدا ستكون عنيفة جدا، مضيفا: "مكنتش أتخيل في يوم من الأيام أني هحط اسم لاعب مصري أمام كريستيانو رونالدو".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنهم يتحدثون عن المواجهة بين صلاح ورونالدو خلال المباراة "راس براس"، لافتا إلى أن محمد صلاح من أحسن لاعبي العالم.

عن وضع تمثال لـ محمد صلاح في متحف مدام توسو، عقب الإعلامي عمرو أديب، "مش بيتحط في متحف مدام توسو إلا البشاوات.. وده باشا مصر"، لافتا إلى أن هناك نحات مصري صنع تمثالا لمحمد صلاح في مصر، وكان له ملاحظات على تمثال صلاح في متحف مدام توسو.

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محمد صلاح عمرو اديب تمثال محمد صلاح بوابة الفجر الفجر

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