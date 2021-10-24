عبدالحفيظ يكشف أخر تطورات إصابة وليد سليمان.. تفاصيل









تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي الحرس الوطني، وذلك بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دور الإياب من الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، خلال تصريحات له عبر برنامج أوضة اللبس، والذي يقدمه، شادي محمد عبر قناة النهار: "سعيد بفوز الفريق اليوم على فريق الحرس الوطني بطل النيجر ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا".





وأضاف عبد الحفيظ: " الفوز مهم على فريق الحرس الوطني، والمفاجات فى هذه الأدوار واردة، وكان لدينا العديد من الغيابات قبل مواجهة الحرس الوطني، لذلك فوز مهم".





وأتم:" إصابة محمد الشناوي والشحات فى المباراة الأولي، اليوم عاد لنا عدد من اللاعبين مثل الشحات وأفشة، ووليد سليمان الحمدلله بعد ساعات من الآن يخرج من المستشفى بعد الفحص الطبي الذي قام به اللاعب عقب خروجه من المباراة".



