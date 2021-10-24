رئيس "شئون البيئة" يكشف إمكانية تعرض مصر لأمطار حمضية



وأضافت الجندي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على قناة مصر الأولى، أنه حتى في حالة وصول أي تأثيرات لمصر ستكون بسيطة للغاية غير مؤثرة على المواطن ولدينا أجهزة ترصد أي انبعاثات أو غازات سامة.



وأكد أن الأمطار الحمضية قد تسقط بتركيز على طبقات الهواء السفلي ليست العليا ومصر لن تشهد أبدا سقوطا لأي أمطار حمضية عالية التلوث.



وأشار إلى أن الأمطار الحمضية مرتبطة بالكبريت ولا بد أن يكون بكميات كبيرة جدا وأن نكون في مكان أقرب للبركان.



قال علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، إننا لدينا 50 محطة ترصد أي انبعاثات أو غازات سامة ترصد على مدار اللحظة، معلقا: "الحديث عن تأثير بركان "لا بالما" وإرسال انبعاثات سامة لمصر غير صحيح وتأثير هذا البركان لن يصل إلى مصر أبدا".