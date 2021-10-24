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شريف إكرامي يكشف حقيقة عودته للأهلي

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 12:28 ص
شريف اكرامي
شريف اكرامي
محمد زويد
أكد شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز، أن النادي الأهلي هو صاحب الفضل الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وأن يصبح الحارس الأكثر مشاركة مع الأندية في إفريقيا.

وقال إكرامي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن انتقاله إلى نادي بيراميدز جاء من أجل المشاركة فقط وعدم الجلوس بديلا.

وحول عودته من جديد إلى المارد الأحمر عن طريق التدريب أو الإدارة أوضح: "الأهلي بيتي من صغري، ودائما ما يكون ارتباط معه".

وأتم، أن فريقي الأهلي والزمالك هما الأفضل في القارة الافريقية حاليا، وأن مستواهم ثابت خلال السنوات الماضية.

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شريف اكرامي بيراميدز الاهلي اخبار الرياضة

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