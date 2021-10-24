عندها 4 أطفال ومعاش جوزها 474 جنيها.. سلمى تطلب المساعدة من المسؤولين (فيديو)

قدمت السيدة سلمى، استغاثة للمسؤولين بعد معاناتها بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها جراء انخفاض المعاش الذي يحصل عليه زوجها.





وقالت سلمى، لمراسل برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن زوجها يحصل على معاش يبلغ 474 جنيها فقط ولديها 4 أولاد.





وأضافت، أن المعاش الذي يحصل عليها زوجها لا يكفي احتياجاتهم ولذلك قامت بإخراج طفلين من أبنائهم من المدرسة، فيما تطالب المدرسية بالمصاريف الدراسية من طفليها الآخرين.



