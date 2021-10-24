شاهد.. مجلس الوزراء يتدخل من أجل أزمة هذه السيدة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء تواصلت مع برنامج "على مسئوليتي" وطلبوا الحصول على رقم هاتف السيدة سلمى من أجل حل مشكلتها مع التنسيق مع الجهات المختلفة.





وتابع، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك سيدة قررت التكلف بمصروفات أبناء السيدة سلمى حتى المرحلة الجامعية ورفضت ذكر أسمها.





وقال موسى، «دموعك غالية علينا يا سلمي»، وذلك بعد تقديمها استغاثة عبر البرنامج كونها تعيش ظروف معيشية صعبة جراء انخفاض المعاش الذي يحصل عليه زوجها.





وقالت لمراسل البرنامج، إن زوجها يحصل على معاش يبلغ 474 جنيها فقط ولديها 4 أولاد، وإ ن المعاش الذي يحصل عليها زوجها لا يكفي احتياجاتهم ولذلك قامت بإخراج طفلين من أبنائهم من المدرسة، فيما تطالب المدرسية بالمصاريف الدراسية من طفليها الآخرين.



