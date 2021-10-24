نجم كلوب بروج مطلوب في مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي يطمح في تدعيم صفوف فريقه بأحد اللاعبين المميزين في خط الهجوم في الفترة المقبلة.





وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن جوارديولا يستهدف التعاقد مع البلجيكي الشاب شارل دي كيتيلير نجم كلوب بروج البلجيكي الذي يبلغ من العمر 20 عاما فقط.





وأوضح الموقع الإيطالي أن دي كيتيلير يتميز بقدرته على اللعب في أكثر من مركز في خط الهجوم وهو ما أقنع جوارديولا به ووضعه ضمن قائمة خيارات الأخير في سوق الانتقالات المقبلة.





وأفاد الموقع الإيطالي بأن الاهتمام بدي كيتيلير لا يقتصر على مانشستر سيتي فحسب، حيث أن إيفرتون ووست هام يونايتد الإنجليزيين حاولا الفوز بتوقيع النجم البلجيكي في الصيف الماضي لكن وصول سعره إلى 25 مليون يورو حال دون رحيله عن ناديه البلجيكي.





وألمح الموقع الإيطالي أن هذا المبلغ لن يمثل أية مشكلة بالنسبة لمانشستر سيتي في حين سينتهي عقد دي كيتيلير في صيف 2024.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن المان سيتي يقع مع بروج في مجموعة واحدة في بطولة دوري أبطال أوروبا وقد تقابلا مؤخرا ضمن منافسات الجولة الثالثة وفاز السيتزنز بخمسة أهداف مقابل هدف لبروج.



