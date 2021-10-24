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اليوم.. المرافعة في محاكمة "المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب"

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 03:11 ص
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
تستمع الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، إلى مرافعة الدفاع في محاكمة المتهمة جيهان محمود منصور أحمد أخصائية إدارية بمستشفيات جامعة القاهرة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لاستخدام القوة والعنف قبل رجال الشرطة والجيش من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحت اسم "المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب".

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضمت لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض بأن انضمت إلى جماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.

وروجت لافكار تلك الجماعة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحت اسم "المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب".

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