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عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 12:38 ص
الزمالك
الزمالك
يسري محمد

يُعاني نادي الزمالك خلال هذه الفترة بالعديد من الأزمات، وذلك بعدما تلقي خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي بإيقاف القيد لفترتين متتاليتين، خلال هذا الموسم.

وكشف شادي محمد مقدم برنامج أوضة اللبس عبر قناة النهار أن نادي الزمالك تلقي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن ضرورة تسوية مستحقات معروف يوسف لاعب الفريق السابق.

وقال شادي محمد فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار خلال برنامج أوضة اللبس:" الزمالك فى أزمة بسبب موقف معروف يوسف ولكن بعد إخطار فيفا هناك موعد لتقديم استئناف خلال 45 يوم ، والا سيتم منع الزمالك من القيد فترتين مرة أخرى".

وأضاف شادي محمد:" الزمالك ممنوع من القيد الصيف ده ويناير 2022 اللي جاي ، ولو متمش التسوية مع معروف يوسف هيتمنع من القيد الصيف الجاي ويناير 2023 ويبقي أول قيد له يونيو 2023".

وأتم:" الزمالك بيجهز ورق الاستئناف ضد العقوبة ومن المنتظر حسم الملف خلال شهر من تقديم الاستئناف".

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