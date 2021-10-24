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بشرى: "موهبتي أقوى من رضوخي للتحرش"

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:00 ص
بشرى
بشرى
أروي حمدي

تحدثت الفنانة بشرى عن دورها في فيلم 678 الذي تناول قصص التحرش الجنسي في طبقات اجتماعية مختلفة وعرض في السينمات في ديسمبر 2010.

وأكدت خلال الجزء الثاني من لقائها مع الإعلامي عمرو الليثى، ببرنامجه "واحد من الناس"، قائلة: "أنا اخدت بتاري وتار كل واحدة، تم التحرش بيها في فيلم 678".

وتابعت بشري بشأن تعرضها للتحرش في وقت سابق قائلة "موهبتي أقوى من أني أرضخ للتحرش من أى أحد".

وأشارت الفنانة بشرى، في الجزء الأول من حلقتها مع الإعلامي عمرو الليثي، أنها تعرضت للتحرش 3 مرات في حياتها، مضيفا: اعرف كيف أقف في مواجهة هؤلاء المتحرشين، وفي التمثيل تعرضت مرة للتحرش، ومسكت من فعل ذلك من الكرافتة، وخبطته في الحيطة.

يذكر أن بشرى، تعرضت لحادث في مدينة الجونة، مع الفنان محمد مكاوي، الذي يقدم برنامجا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم نقلهما إلى المستشفى لعمل الفحوصات اللازمة.

الكلمات المفتاحية

محمد مكاوي فيلم 678 بشري الفجر الفني

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