وثائق مؤامرات الإخوان الإرهابية تحت مسمى "فتح مصر" (فيديو)

انفرد برنامج التاسعة، بعدد من وثائق جماعة الإخوان الإرهابية، والتي اختصه بها الباحث في شئون الجماعات الإرهابية ماهر فرغلي.





ومن أبرز هذه الوثائق وثيقة فتح مصر، والتي كتبها الإرهابي خيرت الشاطر، ونشرت بعض الصحف هذه الوثيقة، وهو ما تحدث عنه الجماعات الإرهابية الأخرى والتي ترى أهمية الاستيلاء على مصر حتى أطلقوا عليه "فتح مصر".



