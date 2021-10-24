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وثائق مؤامرات الإخوان الإرهابية تحت مسمى "فتح مصر" (فيديو)
الأحد 24/أكتوبر/2021 - 05:27 ص
أشرقت حفني
انفرد برنامج التاسعة، بعدد من وثائق جماعة الإخوان الإرهابية، والتي اختصه بها الباحث في شئون الجماعات الإرهابية ماهر فرغلي.
ومن أبرز هذه الوثائق وثيقة فتح مصر، والتي كتبها الإرهابي خيرت الشاطر، ونشرت بعض الصحف هذه الوثيقة، وهو ما تحدث عنه الجماعات الإرهابية الأخرى والتي ترى أهمية الاستيلاء على مصر حتى أطلقوا عليه "فتح مصر".
وأشار فرعلي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إلى أنه سيعرض في حلقات قادمة للبرنامج عن وثيقة جديدة للإخوان الإرهابية تكشف الأسس العامة للاستقطاب والتجنيد وهذه الوثائق تكشف للشعب المصري استراتيجية الإخوان الإرهابية لتجنيد المواطنين.