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الأهلى يستعد لخطف حارس الزمالك

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:00 ص
الاهلي
الاهلي
يسري محمد


فجر مجدي عبدالغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة كبرى بشأن استعداد إدارة المارد الأحمر للدخول في مفاوضات خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على خدمات حارس مرمي الزمالك 

وكشف مجدى عبد الغنى خلال تقديمه برنامج ملعب البلدوزر عبر قناة الشمس مخطط مسئولي النادى الأهلى في الوقت الحالي لخطف محمد صبحى حارس مرمى فريق الزمالك المعار لصفوف فاركو لمدة موسم بنية البيع.

وأضاف: "الأهلى اتفاق شفهى مع محمد صبحى على ضمه عن طريق نادى فاركو، بحيث يقوم الأخير بتفعيل بند شراء الحارس من الزمالك ويستمر موسم أخر مع فاركو قبل أن ينتقل للنادى الأهلى".

وأتم: "يرغب مسئولي القلعة الحمراء في التعاقد مع حارس شاب يصبح مستقبل حراسة مرمى الفريق في السنوات المقبلة".

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محمد صبحي رياضة الزمالك الاهلي اخبار الرياضة

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