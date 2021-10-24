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لابورتا يوجه صدمة كبرى لبيريز قبل الكلاسيكو

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:00 ص
خوان لابورتا
خوان لابورتا
يسري
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي ريال مدريد، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الإسباني الممتاز، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، على ملعب الكامب نو.

ويواجه مؤازري الفريق الملكي، أزمة كبرى قبل إنطلاق الكلاسيكو، حيث أنهم لن يحصلوا على عدد محدد من المقاعد خلال المباراة، وذلك بسبب ارتفاع سعر تذكرة المباراة على الجمهور الملكي.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية على أن برشلونة يطلب ما يزيد عن 100 يورو مقابل التذكرة، وهذا لم يقبله ريال مدريد لأن المشجع سيجلس في أعلى جزء من ملعب كامب نو.

وأشارت التقارير على أن، ملعب كامب نو سيستقبل الجمهور بكامل طاقته في الكلاسيكو للمرة الثانية هذا الموسم عقب مباراة فالنسيا، ومن المتعارف عليه في الكلاسيكو، أن يخصص برشلونة الجزء العلوي من "كامب نو" لجمهور ريال مدريد، سواء جاءوا من مدريد أو كتالونيا أو مناطق أخرى.

ومن المتوقع أن يحضر جمهور المرينجي بشكل شخصي عن طريق شراء التذاكر مباشرة من نادي برشلونة، لكنهم لن يجلسوا في نفس المكان، حيث سيكونون موزعين على الملعب بناء على المقعد الذي نجحوا في الحصول عليه.

الكلمات المفتاحية

لابورتا قبل الكلاسيكو رياضة بيريز اخبار الرياضة

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