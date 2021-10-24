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ملك أحمد زاهر: "الشماتة في مرضي صدمتني"

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:32 ص
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
أروي حمدي
كشفت الفنانة ملك أحمد زاهر، عبر صفحتها الشخصية من خلال خاصية "إستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن تعرضها لحادث وإصابتها في يدها.

وقالت ملك أحمد زاهر في الفيديو "أنا راضية الحمد لله ؛  كنت منزله استورى بقول افتحوا يا بتوع الاكشن أنا جاية، تقريبا الباب اتفتح او اترزع في وشي، قدر الله ماشاء فعل".

وأكملت حديثها قائلة "تعرضت لحادث تسبب في إصابة ذراعي ولكنني أحمد الله على ذلك فلم يصب أحدًا من أفراد عائلتي في الحادث".

وأختتمت حديثها قائلة: "تابعت التعليقات على خبر إصابتي وللأسف كان صادمة لي ؛ هي الشماتة كمان في المرض ربنا يشوفيني".

يذكر أن ملك أحمد زاهر تشارك في تصوير فيلم "فارس" وهو من بطولة ملك أحمد زاهر، أحمد زاهر، حسني فهمي، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، تأليف حسام موسي.

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