ملك أحمد زاهر: "الشماتة في مرضي صدمتني"

كشفت الفنانة ملك أحمد زاهر، عبر صفحتها الشخصية من خلال خاصية "إستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن تعرضها لحادث وإصابتها في يدها.





وقالت ملك أحمد زاهر في الفيديو "أنا راضية الحمد لله ؛ كنت منزله استورى بقول افتحوا يا بتوع الاكشن أنا جاية، تقريبا الباب اتفتح او اترزع في وشي، قدر الله ماشاء فعل".





وأكملت حديثها قائلة "تعرضت لحادث تسبب في إصابة ذراعي ولكنني أحمد الله على ذلك فلم يصب أحدًا من أفراد عائلتي في الحادث".





وأختتمت حديثها قائلة: "تابعت التعليقات على خبر إصابتي وللأسف كان صادمة لي ؛ هي الشماتة كمان في المرض ربنا يشوفيني".



