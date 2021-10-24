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حمودة رئيسا وطه نائبا وعبدالباسط أمينا.. انتخابات نادي محافظة الفيوم (صور)

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:27 ص
خلال الانتخابات
خلال الانتخابات
الفيوم: ريهام على
أسفرت انتخابات نادي محافظة الفيوم، عن فوز المهندس عماد سعد حمودة، برئاسة مجلس الإدارة، وفوز الأستاذ حازم طه بالتزكية نائبا لرئيس مجلس الإدارة، مع فوز الدكتور أحمد عبدالباسط بأمانة الصندوق.

فيما فاز بعضوية مجلس الإدارة تحت السن: الأستاذ أحمد علي مسعود الجاحد، والأستاذ إسلام عبدالمجيد جابر.

بينما فاز بعضوية مجلس الإدارة فوق السن: الأستاذ عبيد عبد القوى، والأستاذ محمد ممدوح الخولي، والكابتن شريف حربي، والدكتور طارق السواح، والأستاذة مروه عليوة.

وشهدت انتخابات نادي محافظة الفيوم، إقبالا متوسطا من قبل أعضاء الجمعية العمومية، حيث شهد نادي محافظة الفيوم إجراء انتخابات يتنافس فيها 31 مرشحا على مقاعد الرئيس نائب رئيس مجلس الادارة وأمين الصندوق والعضوية فوق وتحت السن.

وجرت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وسط إجراءات احترازية، حيث فتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحا، وأغلقت في تمام الساعة السابعة مساء وشهدت اللجان إقبالا من الأعضاء للتصويت.
حمودة رئيسا وطه نائبا وعبدالباسط أمينا.. انتخابات نادي محافظة الفيوم (صور)
حمودة رئيسا وطه نائبا وعبدالباسط أمينا.. انتخابات نادي محافظة الفيوم (صور)
حمودة رئيسا وطه نائبا وعبدالباسط أمينا.. انتخابات نادي محافظة الفيوم (صور)
حمودة رئيسا وطه نائبا وعبدالباسط أمينا.. انتخابات نادي محافظة الفيوم (صور)
حمودة رئيسا وطه نائبا وعبدالباسط أمينا.. انتخابات نادي محافظة الفيوم (صور)
حمودة رئيسا وطه نائبا وعبدالباسط أمينا.. انتخابات نادي محافظة الفيوم (صور)
حمودة رئيسا وطه نائبا وعبدالباسط أمينا.. انتخابات نادي محافظة الفيوم (صور)
حمودة رئيسا وطه نائبا وعبدالباسط أمينا.. انتخابات نادي محافظة الفيوم (صور)
حمودة رئيسا وطه نائبا وعبدالباسط أمينا.. انتخابات نادي محافظة الفيوم (صور)
حمودة رئيسا وطه نائبا وعبدالباسط أمينا.. انتخابات نادي محافظة الفيوم (صور)
حمودة رئيسا وطه نائبا وعبدالباسط أمينا.. انتخابات نادي محافظة الفيوم (صور)
حمودة رئيسا وطه نائبا وعبدالباسط أمينا.. انتخابات نادي محافظة الفيوم (صور)
حمودة رئيسا وطه نائبا وعبدالباسط أمينا.. انتخابات نادي محافظة الفيوم (صور)
حمودة رئيسا وطه نائبا وعبدالباسط أمينا.. انتخابات نادي محافظة الفيوم (صور)
حمودة رئيسا وطه نائبا وعبدالباسط أمينا.. انتخابات نادي محافظة الفيوم (صور)
حمودة رئيسا وطه نائبا وعبدالباسط أمينا.. انتخابات نادي محافظة الفيوم (صور)
حمودة رئيسا وطه نائبا وعبدالباسط أمينا.. انتخابات نادي محافظة الفيوم (صور)
حمودة رئيسا وطه نائبا وعبدالباسط أمينا.. انتخابات نادي محافظة الفيوم (صور)

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