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قائمة الغائبين عن مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:31 ص
ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
يسري محمد
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي ريال مدريد، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب الكامب نو.

ويدخل برشلونة هذا اللقاء وسط العديد من الغيابات، حيث غاب بيدري ورونالد أراوخو، عن الحصة التدريبية الجماعية التي أجراها برشلونة، وذلك بسبب الإصابة، ومن المنتظر أيضاً استبعاد عثمان ديمبلي، لأن حالته البدنية لا تسمح له بالمشاركة في المباريات.

وعلى الجانب الآخر، يغيب الدولي الإسباني داني كارفخال والبلجيكي إدين هازارد، بالإضافة إلى جاريث بيل وداني سيبايوس، وذلك بسبب الإصابة، بالإضافة إلى أن هناك حالة من الشك حول مشاركة إيسكو ويوفيتش، لأسباب فنية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز السابع برصيد 15 نقطة.

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