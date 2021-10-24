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الزمالك يواصل محاولاته لإنهاء أزمة شيكابالا

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 01:31 ص
شيكابالا
شيكابالا
ريهام عبد المحسن
قام أعضاء مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب بفتح خطوط اتصالات مع أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة أندية الدوري وذلك من أجل الاستفسار عن موقف نجم الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا ومدى إمكانية مشاركته في مباراة الفارس الأبيض أمام إنبى في بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره إنبى يوم الثلاثاء المقبل وذلك في إطار الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الذي توج به الزمالك في الموسم الماضي.

ورفضت رابطة الأندية التدخل وأبلغت مجلس إدارة الزمالك أن أزمة شيكابالا مع اتحاد كرة القدم وأن مشاركته وتنفيذ حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي بإيقاف قرار العقوبة الموقعة عليه أمر يخص الجبلاية.

ودفع ذلك رئيس الزمالك لمطالبة أحمد دياب رئيس رابطة الأندية بالتدخل من أجل إنهاء الأزمة في ظل صحة موقف الزمالك الذي اتخذا كافة السبل للدفاع عن شيكابالا بداية من تقديم تظلم على العقوبة للجنة التظلمات ثم اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم وفى حالة استمرار العقوبة سيلجأ الزمالك للمحكمة الرياضية الدولية.

وتبذل إدارة الزمالك جهودها من أجل إنهاء أزمة شيكابالا مع اتحاد كرة القدم بشكل ودي عن طريق وساطة رئيس رابطة الأندية خاصة وأن قرار مركز التسوية والتحكيم ملزم لاتحاد الكرة.

يذكر أن لجنة المسابقات كانت قد قررت إيقاف شيكابالا لمدة 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه على خلفية أحداث مباراة الفارس الأبيض أمام البنك الأهلي قبل أن يتم تخفيض العقوبة من قبل لجنة التظلمات إلى 8 مباريات و250 ألف جنيه.

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شيكابالا ازمة شيكابالا اخبار الزمالك

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