هشام خرما يروج لحفله بدار الأوبرا

روج الفنان هشام خرما لحفلته الغنائية المقبلة يوم الجمعة 29 أكتوبر الجاري ومن المقرر إقامتها في دار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة مساء



ونشر هشام فيديو جديد له من إحدى حفلاته وعلق عليها قائلا "منتظرينكم يوم الجمعة 29 أكتوبر في دار الأوبرا المصرية الساعة ٨ مساءً"



يذكر أن خرما، شارك في موسيقى فيلم "ماكو" وهو من بطولة عمرو وهبة، بسمة، سارة الشامي، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر ريحانة، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي، تأليف أحمد حليم.