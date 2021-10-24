بالأرقام.. اللجنة المشرفة على انتخابات نادي محافظة الفيوم تعلن الفائزين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم الرياضي، برئاسة المستشار حسين الجيلاني، رئيس اللجنة النتيجة النهائية للفائزين من بين 32 مرشحا تنافسوا على الفوز بعدد 10 مقاعد تمثل مجلس إدارة النادي.





وأسفرت النتيجة النهائية عن فوز النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بمقعد الرئاسة بعد حصوله على 1614 صوتا، وفوز حازم طه عبدالعليم بمنصب نائب رئيس النادي "بالتزكية"، وفوز المحاسب أحمد محمد عبدالباسط بمنصب أمين الصندوق بعد حصوله على 1261 صوتا.





كما فاز 5 أعضاء بمقعد فوق السن وهم شريف حربي محمد وحصل على 1047 صوتا، ومروة نبيل عليوة وحصلت على 893 صوتا، وطارق سعيد السواح بحصوله على 869 صوتا، وعبيد عبدالقوي عبيد وحصل على 860 صوتا، ومحمد ممدوح الخولي وحصل على 717 صوتا.





وحسم مقعدي العضوية تحت السن كل من أحمد علي مسعود وحصل على 1143 صوتا، وإسلام جابر محمد عبدالمجيد بحصوله على 599 صوتا.



