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أشرف بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 02:02 ص
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
ريهام عبد المحسن
حسم المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك قراره باستمراره مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وأبلغ بن شرقي مسئولي الزمالك برئاسة حسين لبيب موافقته على تجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالي.

ويترقب مسئولو الزمالك عقد جلسة مع بن شرقي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بتجديد التعاقد وفي مقدمتها الشرط الجزائي الذي يرغب بن شرقي في وضعه في عقده الجديد في حال تلقيه عرضاً للاحتراف.

يذكر أن عقد بن شرقي مع الزمالك ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي ويطمح مسئولو الزمالك في استمرار بن شرقي في صفوف الفارس الأبيض من أجل إضفاء المزيد من الاستقرار على القوام الأساسي للفريق في الفترة المقبلة.

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