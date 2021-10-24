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كومان يتلقى أخبار سارة قبل الكلاسيكو

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 02:02 ص
رونالد كومان
رونالد كومان
يسري محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي ريال مدريد، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام المباراة مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة والخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب الكامب نو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية على أن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، قد تلقى أخبار سارة قبل مواجهة اليوم.

وأكدت التقارير على أن، جوردي ألبا، الظهير الأيسر لبرشلونة، شارك في المران الجماعي الأخير للبارسا، قبل إعلان قائمة الكلاسيكو، حيث كان ألبا يعاني من ألم في الكاحل عقب مواجهة دينامو كييف، الأسبوع الماضي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، وله مباراة مؤجلة، بينما ريال مدريد في المركز الثالث بـ17 نقطة، وخاض أيضًا 8 مباريات فقط.

الكلمات المفتاحية

كومان قبل الكلاسيكو رياضة برشلونة الريال

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