Advertisements

تعرف على الاسم النهائي لحدوتة نضال الشافعي ضمن مسلسل "ورا كل باب"

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 02:51 ص
نضال الشافعي
نضال الشافعي


استقر صناع الحدوتة الجديدة  ضمن مسلسل "ورا كل باب" والذي يقوم ببطولتها الفنان نضال الشافعى على اسم "90 يوم" ليكون اسم الحدوتة النهائي.

وأوشك المخرج أحمد صالح على الانتهاء من تصوير نصف مشاهد الحلقات، خاصة أن الشركة المنتجة ترغب في عرضه أواخر شهر الجارى.

حدوتة "90 يوم" ضمن مسلسل "ورا كل باب"، بطولة  نضال الشافعى، دنيا عبد العزيز، ميمى جمال، وأحمد حلاوة، وهشام إسماعيل، وعفاف رشاد، وأحمد رفعت، وأخرون، تأليف ميرنا الفقى.

الكلمات المفتاحية

ورا كل باب نضال الشافعي مسلسل دراما

أخبار تهمك

وسط عدة مفاجأت.. أنشيلوتي يستقر على تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة في الليجا

منذ ساعة و نصف

الأهلى يستعد لخطف حارس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يحدد ثلاثي الهجوم في الكلاسيكو

منذ ساعتين

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يوجه صدمة كبرى لبيريز قبل الكلاسيكو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

قائمة الغائبين عن مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الري يوجه رسالة هامة إلى الأثيوبيين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وليد سليمان يتعرض لإصابة قوية في موقعة الحرس الوطني

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 10 ساعات

غازاته سامة.. التفاصيل الكاملة لبركان لابالما قبل وصوله مصر

منذ حوالي 12 ساعة

أجاي يفاجئ الأهلي في مباراة الحرس الوطني (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يوم

موضوعات متعلقة

نضال الشافعي يُقدم التهنئة لعمداء معهد الفنون المسرحية الجدد بالقاهرة والإسكندرية

نضال الشافعي ينضم لأبطال مسلسل "هجمة مرتدة"

تعرف على تفاصيل فيلم "خان تيولا" لـ نضال الشافعي

بوسي شلبي تهنئ نضال الشافعي عن فيلمه الجديد "زنزانة سبعة"

هكذا يظهر نضال الشافعي ضمن أحداث مسلسل "الإختيار 2"

عمرو رمزي يطلب الدعاء للفنان نضال الشافعي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

11:43 ص

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

09:32 م

وزير الري يكشف مفاجأة عن الملء الأول لـ سد النهضة

08:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements