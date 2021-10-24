تعرف على الاسم النهائي لحدوتة نضال الشافعي ضمن مسلسل "ورا كل باب"









استقر صناع الحدوتة الجديدة ضمن مسلسل "ورا كل باب" والذي يقوم ببطولتها الفنان نضال الشافعى على اسم "90 يوم" ليكون اسم الحدوتة النهائي.





وأوشك المخرج أحمد صالح على الانتهاء من تصوير نصف مشاهد الحلقات، خاصة أن الشركة المنتجة ترغب في عرضه أواخر شهر الجارى.



