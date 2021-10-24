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شريف إكرامي يعلق على تحطيم رقم عصام الحضري

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 02:31 ص
شريف اكرامي
شريف اكرامي
محمد زويد
أعرب شريف إكرامي حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز والأهلي سابقاً عن سعادته الشديدة بعد تحطيم لقب عصام الحضري كأكثر حارس مرمى شارك مع الأندية المختلفة في البطولات الإفريقية. 

وعبر شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، عن سعادته بعدما أصبح الحارس الأكثر مشاركة مع الأندية في البطولات الإفريقية، مؤكدا أنه يشعر بالفخر بتحقيق هذا الرقم.

وقال شريف في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إنه نجح في كسر رقم عصام الحضري، وأنه كان يعمل خلال الفترة الماضية على تحقيق هذا الرقم.

وأكد إكرامي، إن لا يوجد أي أزمة بينه وبين عصام الحضري مدرب الحراس في منتخب مصر، مشيرا إلى أن يسعى للانضمام للمنتخب ويجتهد من أجل تحقيق ذلك.

وأتم، إن عدم انضمامه للمنتخب الوطني يسأل عنه الجهاز الفني للمنتخب، وأنا أضع تركيزي حاليا في الملعب فقط.

الكلمات المفتاحية

عصام الحضري شريف اكرامي رياضة الاهلي

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