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كومان يحدد ثلاثي الهجوم في الكلاسيكو

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 02:31 ص
كومان
كومان
أمل الحلفاوي
حدد الهولندي رونالد كومان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، ثلاثي الهجوم في تشكيل فريقه الذي سيدخل به مواجهة ريال مدريد.

ويستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وأوضحت صحيفة سبورت، أن كومان قرر الدفع بالثلاثي فاتي على الجناح الأيسر، وديست على الجناح الأيمن، فيما سيكون ديباي هو المهاجم الصريح للفريق.

وذكرت الصحيفة أن جميع مهاجمي فريق برشلونة جاهزين لخوض لقاء ريال مدريد بعد عودة سيرجيو أجويرو وأنسو فاتي للمشاركة مع الفريق عقب التعافي من الإصابات.

وسيتواجد على مقاعد البدلاء الثنائي سيرجيو أجويرو بجانب الهولندي لوك دي يونج وقد يشاركان في الشوط الثاني حسب سير احداث المباراة.

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