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وسط عدة مفاجأت.. أنشيلوتي يستقر على تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة في الليجا

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 03:01 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
يسري محمد
ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، موعد انطلاق مباراة كلاسيكو الأرض، والتى تجمع بين فريقي برشلونة ونظيره ريال مدريد، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة والخامسة والربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المتوقع أن يدخل الإيطالي كارلو في، المدير الفني لفريق ريال مدريد، هذا اللقاء بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: ميندي - ديفيد ألابا - إيدير ميليتاو - ناتشو فرنانديز
خط الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - كريم بنزيما

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