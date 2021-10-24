الكشف عن حقيقة احتساب نقاط بطولة كأس العرب في تصنيف الفيفا

أكد مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة أن اللجنة الثلاثية تواصلت مع مسؤولى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لمعرفة حقيقة احتساب بطولة كأس العرب فى التصنيف.





وأشار المصدر فى تصريحات خاصة إلى أن البطولة غير رسمية رغم أنها تحت رعاية "فيفا"، ولكن يتم التعامل مع المباريات على أنها ودية، ويتم التعامل معها فى تصنيف "فيفا".





وأوضح أنه سيتم إضافة النقاط الخاصة للمنتخبات فى تصنيف ديسمبر المقبل، قبل إجراء قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.





ويتواجد منتخب مصر حاليا فى المركز السادس إفريقيًا خلف نيجيريا الخامس فى تصنيف أكتوبر الأخير، وتملك مصر فرصة ضئيلة لتقليص الفارق فى شهرى نوفمبر وديسمبر المقبلين، على أمل التواجد فى التصنيف الأول للمنتخبات قبل قرعة المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.



