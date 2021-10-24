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46٪ من الأمريكيين يوافقون على ترشح "ذا روك" للرئاسة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 03:31 ص
ذا روك
ذا روك


نشر النجم العالمي دواين جونسون، الشهير بـ ذا روك، صورة من غلاف مجلة vanity fair، الذي أجرت معها لقاء مؤخرا.

وكتب ذا روك: "أظهر آخر استطلاع للرأي أن 46٪ من الأمريكيين سيؤيدون ترشيحي لمنصب الرئيس، هو أمر متواضع للغاية، وهذا يريحني حقا وأهز رأسي في رهبة، ففي النهاية لا أعرف أى شيء عن السياسة، أنا أهتم بعمق ببلدنا، وأنا أهتم بكل أمريكي".

وأضاف: "قد يكون لديّ بعض الصفات القيادية، ولكن هذا لا يجعلني بالضرورة مرشحًا رئاسيًّا رائعًا، والمكان الذى أتواجد فيه الآن هو حيث أنتمي".

وتابع: "اعمل بجد، واعتني بأسرتك، وكن لطيفًا مع الناس، وافتخر بنفسك، واحترم الجميع، أنا لست سياسيا".

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