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اليوم.. ذكرى ميلاد الفنان القدير محمد توفيق

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 03:56 ص
محمد توفيق
محمد توفيق

تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنان محمد توفيق الذى لقب بشيخ الممثلين.

ولد الراحل في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية في عام 1908، وانتقل مع أسرته للعيش في منطقة حلوان في مدينة القاهرة.

 والتحق بمعهد التمثيل بعد تأسيسه في مطلع الثلاثينات، وبعدها بعدة سنوات سافر إلى المملكة المتحدة من أجل دراسة التمثيل، وتعلم على يد النجم المسرحي الراحل لورانس أوليفييه، كما عمل مخرجًا في القسم العربي بالإذاعة البريطانية.

 وبعد عودة محمد توفيق إلى مصر في مطلع الأربعينات، شارك في بطولة عشرات الأفلام، منها: (السوق السوداء، بابا أمين، شيء من الخوف، حسن ونعيمة، عيون الصقر، أرض الأحلام)، كما مثل في العديد من المسلسلات التليفزيونية، من أشهرها: (هند والدكتور نعمان، أبو العلا البشرى، ما زال النيل يجرى، يوميات ونيس).

 توفي الراحل في عام 2003 عن عمر يناهز 95 عامًا.

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ونيس مسلسلات محمد توفيق ذكرى ميلاد افلام

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